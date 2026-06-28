В Венесуэле спасли мать и младенца, проведших 72 часа под завалами

В Венесуэле спасатели извлекли из-под завалов девятимесячную девочку и ее мать. После сильных землетрясений они провели в ловушке несколько дней, но выжили, получив незначительные травмы. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на государственный департамент США.

Госдеп опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой видно, как проходит поисковая операция в городе Катия-ла-Мар. На кадрах венесуэльские и американские спасатели извлекают младенца из-под обломков.

Сообщается, что выживших нашли спустя 72 часа после двух мощных землетрясений в южноамериканской стране. Спасенной девочке недавно исполнилось 9 месяцев, ее извлекли вместе с матерью. По данным спасательной службы, обе получили лишь незначительные травмы.

Землетрясение в Венесуэле стало тяжелым испытаением для Делси Родригес

Этот случай сейчас старательно афишируют власти США, делая упор на участии американцев. В своих каналах в соцсетях Белый дом и Госдеп пишут о «героическом спасении» и «Америке в лучшем её проявлении».

В Венесуэле в ночь на 25 июня произошло несколько мощных подземных толчков. По данным правительства, 920 человек погибли. В посольстве РФ рассказали о травмированных россиянах.