Североатлантический альянс не в силах победить даже Кабо-Верде, заявили пользователи соцсетей в ответ на слова генсека НАТО Марка Рютте о конфликте на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава альянса сделал ряд высказываний по текущей международной повестке. Он подчеркнул, что Россия останется угрозой для НАТО в долгосрочной перспективе, признал, что НАТО пока «недостает активов и возможностей» для полноценного сдерживания и призвал продолжать поддержку Украину.

«Вы — поджигатель войны, мой друг, и чем дольше это будет продолжаться, тем больше украинских солдат погибнет. Просто сдавайтесь. Весь мир это видит», — обратились к Рютте комментаторы.

По их словам, альянс безжалостно использует Украину как марионетку. Они добавили, что украинцам следовало бы не сражаться против россиян, а, наоборот, объединиться с ними и выступить совместно против общего врага.

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Пользователи подчеркнули, что есть вещи, явления, практики, существование которых бессмысленно и вызывает отвращение. Среди них, уточнили они, употребление наркотиков, коррупция в Европе, существование НАТО.

Комментаторы также задали риторический вопрос о том, почему якобы оборонный альянс никогда не говорит о мире, о мирном решении конфликтов.

Блок не в состоянии победить конвенциональным (не ядерным) оружием даже малые страны, такие, как Кабо-Верде, он стал посмешищем для планеты, констатировали пользователи.