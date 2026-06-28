ЕС направит Венесуэле 5 млн евро после землетрясения

Европейский союз направит Венесуэле 5 миллионов евро для восстановления после землетрясения. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила глава евродипломатии Кая Каллас после телефонного разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

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Она рассказала, что также был задействован европейский механизм гражданской защиты, несколько государств направили в зону ЧП поисково-спасательные бригады, пожарных и медицинский персонал.

Кроме того, спасатели используют спутниковую систему ЕС "Коперник". Благодаря ее данным помощь направляется в те места, где она необходима, подчеркнула Каллас.

Самое сильное за 126 лет землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Толчки магнитудой 7,2 и 7,5 ощущались в штате Яракуй на северо-западе страны. Многие здания оказались разрушены, в стране введено чрезвычайное положение.

По последним данным, в результате происшествия погибли 1 430 человек. Медицинская помощь оказана 3 238 пострадавшим. Кроме того, 3 142 семьи остались без жилья.