Бывший президент Польши Анджей Дуда вручил государственную награду Владимиру Зеленскому в старинном дворце Бельведер в Варшаве, пишет РИА Новости.

По данным агентства, Киев поссорился с правительством Польши на фоне новой волны героизации нацистов на Украине.

Руководство Польши пригрозило лишить Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого Орла — и выполнило эту угрозу на прошлой неделе.

Кроме того, польское правительство выдвинуло инициативу об изъятии здания бывшего генерального консульства России в Гданьске.

Польша получила посылку от Зеленского

В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать об ответных мерах — изъятии дворца Бельведер в Варшаве, построенного на деньги Российской империи.

Журналисты отметили, что в Бельведере обе истории, не сходящие со страниц новостных изданий, сошлись воедино — выяснилось, что именно в этом дворце бывший президент вручил награду Зеленскому.

Бельведер — историческая резиденция в Варшаве, расположенная на Бельведерской аллее, на холме с видом на искусственное озеро, на западной окраине королевского парка Лазенки. Название происходит от итальянского bel vedere — «красивый вид», что отражает живописное расположение дворца.

Возведен в 1819–1822 годах по проекту архитектора Якуба Кубицкого на средства русского правительства.

Дворец служил резиденцией для таких персон, как император Николай I; великий князь Константин Павлович, брат императора Александра I; глава Польши Юзеф Пилсудский.

Изображён на бутылках элитной польской водки «Belvedere». Его изображение также помещалось на стандартной почтовой марке Польши в 25 грошей образца 1935 года.