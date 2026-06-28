Вэнс заявил о козырях у США в руках в Иране

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс утверждает, что у США в руках все козыри в Иране, и Штаты, по его словам, выиграют "в любом случае". Вице-президент появился на шоу Билла Махера за несколько часов до того, как в Ормузском проливе произошел обмен военными ударами между иранцами и американцами.

Джей Ди Вэнс заявил в пятницу, что США выигрывают “в любом случае” в переговорах с Ираном, указав на то, что он назвал уничтожением его ядерной программы и ослаблением как страны.

“Если мы заключим окончательную сделку, тогда отлично”, - сказал вице-президент США ведущему Биллу Махеру на канале HBO. “Если мы не заключим окончательную сделку, их ядерная программа все равно будет уничтожена. Они все еще намного слабее как страна, поэтому я считаю, что Америка выигрывает в любом случае”.

Вэнс сказал, что увеличение потока нефти через Ормузский пролив стало “сигналом того, что происходит что-то реальное”.

Но, пишет The Guardian, он признал, что соглашение о прекращении огня между Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в соответствии с 60-дневным меморандумом о взаимопонимании (MOU) “всегда будет немного запутанным, когда вы имеете дело с иранцами”.

Появление Вэнса в политическом комедийном ток-шоу "Реальное время" произошло за несколько часов до того, как стало известно, что в танкер в проливе попал снаряд, а США и Иран нанесли удары друг по другу, что стало самой серьезной эскалацией с момента подписания временного мирного соглашения, констатирует The Guardian.

Вашингтон заявил, что ночью были нанесены удары по иранским объектам, в то время как Иран заявил, что в субботу в ответ нанес удары по объектам, связанным с вооруженными силами США. Субботнее нападение на танкер последовало за нападением на грузовое судно в четверг, которое спровоцировало военные действия.

Комментарии Вэнса прозвучали во время выступления в поддержку его новых мемуаров "Причастие: в поисках пути возвращения к вере", но большая часть материала касалась вопросов внешней и внутренней политики.

Вэнс рассказал, что его переговоры с иранской делегацией в Люцерне, Швейцария, были успешными, потому что цена на нефть “упала до 73 долларов за баррель”, а ядерная программа Ирана была “функционально разрушена”, что указывает на способность страны обогащать уран.

Критики Меморандума о взаимопонимании и продолжающихся переговоров говорят, что администрация Трампа ведет переговоры со слабой стороны отчасти потому, что у Ирана все еще есть запасы обогащенного на 60% урана, которые, возможно, недоступны, но, тем не менее, остаются в стране.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в пятницу, что сокращение запасов Ирана или перевод их за рубеж остается жизнеспособным вариантом, пока США и Иран стремятся к достижению всеобъемлющего соглашения.

На вопрос Махера о том, уничтожена ли ядерная программа Ирана, Вэнс ответил: “Какая ее часть не уничтожена? То, что вы должны уничтожить, - это их способность обогащать уран, которая была уничтожена”.

Джей Ди Вэнс предложил Ирану оливковую ветвь. “Если они готовы отказаться от ядерных амбиций на долгосрочную перспективу, то Соединенные Штаты готовы коренным образом изменить наши отношения с этой страной, - сказал он. – Если они хотят измениться, мы тоже хотим измениться; если они не хотят меняться, у нас по-прежнему есть все козыри, и я думаю, что это хорошее решение”.

Появление Вэнса в СМИ произошло через два дня после того, как он посетил президентскую библиотеку и музей Ричарда Никсона в Калифорнии, где он выступил в защиту Никсона, которого республиканцы прославили за то, что он заключил с Советским Союзом знаковые соглашения о контроле над ядерными вооружениями, после Уотергейтского скандала со взломом, положившего конец его президентству.

“Я думаю, что его историческое наследие переживает некоторый ренессанс, но я думаю, что это заслуженно”, – сказал Вэнс о Никсоне, который также установил дипломатические отношения с коммунистическим Китаем и создал взаимодействие Республиканской партии с представителями рабочего класса американцев. “Если бы Уотергейт произошел завтра, это было бы похоже на 12-часовой выпуск новостей. Например, идея о том, что это могло бы привести к отставке президента, безумна”.

В "Реальном времени" Вэнс проигнорировал попытку Махера признать, что иммиграционная политика администрации Трампа зашла слишком далеко. “Невозможно провести подобную операцию правоохранительных органов без того, чтобы некоторые ситуации не были зафиксированы подобным образом”, - сказал Вэнс. “Я не думаю, что был простой способ сделать это”.