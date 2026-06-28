Принц Гарри собрался в домой без Меган Маркл: в чем причина

Принц Гарри пересматривает планы привезти жену Меган и детей в Великобританию. Как стало известно BBC, его просьба о предоставлении полицейской охраны во время семейного визита была отклонена Исполнительным комитетом по делам королевских и VIP-персон.

Семья должна была совершить первую за четыре года совместную поездку и пробыть в стране около пяти дней. Источники сообщают, что герцог расстроен решением, принятым всего за несколько дней до прибытия, но всё же хочет найти способ организовать визит.

Отец, Карл III, предложил Гарри и Меган остановиться в одном из королевских поместий, однако вне резиденции им придётся полагаться на частную охрану из Калифорнии.

Принц Уильям схватился за голову, узнав, что Карл III предложил Гарри и Меган

Поездка была приурочена к началу годичного обратного отсчёта до Игр Invictus в Бирмингеме, основателем которых является принц. Ожидалось также посещение благотворительных организаций.