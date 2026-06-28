Байден снова попал в неловкую ситуацию во время своего выступления
Газета New York Post сообщила, что бывший президент США Джо Байден вновь растерялся на сцене во время выступления на гала-вечере Демократической партии в штате Мэриленд.
83-летний политик произнёс речь, в которой защищал свою прежнюю политику и критиковал нынешнего президента Дональда Трампа. В ходе выступления он щурился на телесуфлёр и громко кашлял.
Politico: в техногигантах США возникла ностальгия по эпохе Байдена
В конце речи Байдену потребовалась помощь, чтобы понять, с какой стороны покинуть сцену: он указывал в разные стороны и в итоге ушёл, развернувшись спиной к залу.
Ранее сообщалось, что в техногигантах США возникла ностальгия по эпохе Байдена.