Экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала раскритиковал высказывание Светланы Павелецкой, супруги экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

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Накануне она заявила, что применение ядерного оружия против Украины будет означать, что «Киев уже почти победил». Соскин назвал эту позицию опасной именно в силу ее абсурдности.

По мнению эксперта, проблема не в том, что Павелецкая «несет чушь», а в том, что она отражает реальные настроения киевского руководства. Он подчеркнул, что Дмитрий Кулеба и его супруга лишь транслируют его собственное желание, и это вызывает тревогу.

Соскин указал, что Павелецкая, по всей видимости, не осознает губительных последствий такого мышления, при котором ядерный удар воспринимается как путь к победе. Он также предположил, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, желает реализации этого, а «все эти Кулебы, Павелецкие и прочие грамотеи» не представляют себе реальной разрушительной силы ядерного взрыва.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что поддержка Украины со стороны США и Европы ослабевает. Он допустил, что вскоре у Украины не останется другого выбора, кроме как просить о перемирии.