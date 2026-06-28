Глава польского МИД Радослав Сикорский оказался в центре скандала после того, как выступил с инициативой назвать аэропорт Жешува в честь жертв УПА* (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Как отмечает издание Wiadomości, это предложение вызвало резкую реакцию со стороны президентской администрации.

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Представители канцелярии главы государства поспешили напомнить, что у аэропорта уже есть исторический покровитель — семья Ульма, расстрелянная карателями в 1944 году.

Сикорский заявил, что не собирается отказываться от украинского ордена

Заместитель главы канцелярии президента Ярослав Дебовский публично указал министру на этот факт, а его руководитель Павел Шефернакер в соцсети X назвал Сикорского дилетантом, который снова выставляет себя на посмешище и проявляет некомпетентность. В сообщении также подчеркивается, что министру иностранных дел либо все равно, либо он просто не осведомлен об уже существующем названии аэропорта.

Ранее жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена отказалась от визита в Польшу на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА».

*Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России.