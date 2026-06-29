В Европе поставили больше 60 рекордов жары

На фоне небывалой жары всего за один день по всей Европе насчитали больше 60 метеорекордов. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Серией суточных, а местами и месячных рекордов тепла отличилась суббота, 27 июня. Рекордные показатели в тот день зафиксировали в Нидерландах, Швейцарии, Люксембурге, Швеции, Дании, Франции, Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Чехии, Словакии, Сербии, Черногории, Албании, Румынии, Хорватии, Польше и Венгрии.

В частности, в Париже воздух прогрелся до плюс 36,8 градуса, таким образом не только повторив рекорд 15-летней давности, но и поставив десятый тепловой рекорд подряд. В Вене был установлен третий подряд рекорд — столбики термометров достигли отметки плюс 38,3 градуса. На метеостанциях в Будапеште приборы зафиксировали температуру на уровне плюс 37,4 градуса, в Варшаве — плюс 34,7, а в Братиславе — плюс 37,7. Пальму первенства в тепловом забеге взял немецкий город Трир, где столбики термометров поднялись до плюс 40,6 градуса. Этот рекорд для города стал четвертым подряд.

В Берлине температура достигла отметки плюс 39,9 градуса, по-настоящему переписав историю местных метеонаблюдений. Подобных показателей в немецкой столице не фиксировали на протяжении 140 лет ведения инструментальных наблюдений за погодой.