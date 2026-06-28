Великобритания вновь осталась без единой многоцелевой атомной подводной лодки. Ни одно из боеспособных судов Королевского флота не патрулирует воды, сообщает UK Defence Journal (UKDJ).

Уточняется, что из всех подлодок класса Astute в арсенале страны две неактивны, они находятся на базе Фаслейн на реке Клайд, они давно не были в воде. Еще два судна проходят длительное глубокое обслуживание в Девонпорте. Последняя лодка, единственная побывавшая в море за последние недели, стоит в Девонпорте, куда попала для послепоходового обслуживания. Портал сообщает, что она не готова к новому развертыванию.

На Западе раскрыли план Британии против России

UKDJ подчеркивает, что ситуация с атомными подлодками имеет стратегическое значение для королевства, так как они стали важнейшим инструментом для скрытой слежки за российскими кораблями в Северной Атлантике. Также именно они защищают стратегические ракетоносцы и единственные в британском флоте могут быть площадкой для запуска крылатых ракет Tomahawk.