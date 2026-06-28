Жителей Киева предупредили о чрезвычайной ситуации

Руководитель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Станислав Игнатьев в эфире телеканала «Новини.LIVE» предостерёг, что ситуация с энергетикой в Киеве приобрела необратимый характер и повлечёт за собой массовые ограничения для потребителей.

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По его оценке, ещё трое суток назад город вступил в необратимый для нынешнего лета период. Игнатьев пояснил, что речь идёт о системных отключениях как промышленных, так и бытовых клиентов. Он уточнил, что подобное уже дважды фиксировалось на левом берегу Киева, где оборудование подстанций облэнерго отключалось вследствие перегрузки и роста потребления.

Эксперт также сообщил, что бытовым потребителям грозят ограничения электроснабжения до пяти часов в вечернее время, когда солнце уже не светит, но жара ещё сохраняется, и вся нагрузка приходится на кондиционеры. Он напомнил, что эти приборы в масштабах всей страны добавляют к расходу энергии примерно 2,3 гигаватта в час.

Ранее, в апреле, директор украинской энергетической компании Yasno (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко призывал граждан готовиться к наихудшему сценарию отключений света предстоящим летом. А в январе министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в энергосекторе страны действует режим чрезвычайной ситуации.