Президент Южной Кореи поручил расследовать причины провала на ЧМ

Президент Южной Кореи Ли Чже Мён поручил расследовать причины провала сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом он написал в соцсети X.

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«Я испытываю не просто замешательство, а полное недоумение по поводу этого неожиданного результата. В конце концов, еще раз доказано, что кадры — это все», —отметил политик.

Он указал, что причинами провала стало назначение некомпетентных специалистов и неправильная кадровая и финансовая политика, из-за чего деньги налогоплательщиков использовались нецелевым образом.

Ли Чже Мён попросил министерство культуры, спорта и туризма тщательно изучить причины инцидента и принять меры по предотвращению подобных случаев в будущем.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо ушел в отставку со своего поста после вылета команды с ЧМ-2026.

Сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А на ЧМ-2026. Она набрала три очка в трех матчах. В первом туре корейцы переиграли чехов со счетом 2:1, а затем поочередно уступили Мексике и ЮАР с одинаковым счетом 0:1.