Пользователи сайта Reddit смогли обмануть нейросети, из-за чего те начали выдавать информацию о смерти президента США Дональда Трампа от бешенства после того, как его якобы укусил вице-президент Джей Ди Вэнс. Подобные ответы на поисковые запросы появились у DuckDuckGo и Brave, пишет Telegram-канал УНИАН.

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Шалость удалось провернуть за счет того, что десятки тысяч пользователей начали писать эту историю в интернете, в результате чего искусственный интеллект в нее поверил. По запросу выдаются данные, что американский лидер и Вэнс погибли от бешенства несколько дней назад.

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