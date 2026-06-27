Политолог Дудаков связал политику США по Украине с выборами в конгресс

Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что после выборов в конгресс США у американского лидера Дональда Трампа может стать меньше пространства для манёвра по украинскому вопросу.

В беседе с Lenta.ru он отметил, что демократы, судя по всему, могут получить большинство как минимум в палате представителей, а возможно, и в сенате.

«Демократы не забыли о своей проукраинской и антироссийской повестке. И поэтому в случае победы, я думаю, они будут пытаться принимать на уровне конгресса много биллей в поддержку Украины и ставить Трампа перед сложным выбором», — сказал Дудаков.

В таком случае, по мнению эксперта, Киев может снова начать получать от США прямые транши, хотя их объёмы, вероятно, будут меньше, чем при Джо Байдене.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Ирана отходит на второй план, а внимание Вашингтона теперь будет сосредоточено на урегулировании украинского конфликта.