Париж скрывает результаты тестирования чиновников на наркотики

Французское правительство планирует держать результаты наркологических проверок госслужащих в секрете. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на свои источники.

Премьер-министр Себастьен Лекорню инициировал обязательные внезапные тесты для сотрудников всех министерств. В случае выявления запрещенных веществ чиновникам может грозить дисциплинарная ответственность, вплоть до отставки.

Представитель премьер-министра пояснил, что целью данной меры является укрепление национальной безопасности и демонстрация примера, а не публичное осуждение. По его словам, персональные данные сотрудников разглашаться не будут.

«Мы не суд. Мы запустили эту кампанию по тестированию на наркотики, чтобы подать пример и обеспечить национальную безопасность. Эти должности по своей сути являются уязвимыми и делают сотрудников уязвимыми. Однако мы не намерены разглашать имена», — сказал он.

Необходимость подобных проверок усилилась на фоне ряда скандалов. В октябре 2024 года депутат от движения «Непокоренная Франция» Энди Кербрат был уличен в покупке наркотиков с использованием бюджетных средств, за что публично принес извинения. Кроме того, по информации Le Monde, в конце 2025 года один из советников премьер-министра по вопросам сельского хозяйства был вынужден оставить свой пост из-за употребления психоактивных веществ.