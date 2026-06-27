Немецкое пекло: в Германии побит рекорд жары за всю историю

Германия переживает беспрецедентную волну жары, обновляющую температурные рекорды второй день подряд. Как сообщает DPA со ссылкой на предварительные данные Германской метеослужбы, 27 июня столбики термометров достигли отметки 41,5 градуса Цельсия.

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Новый абсолютный максимум был зафиксирован в 16:20 по местному времени (17:20 мск) в населенном пункте Меккерн-Древиц, расположенном в федеральной земле Саксония-Анхальт.

Это достижение стало очередным после череды рекордов: 26 июня в Саарбрюккен-Бурбахе температура поднялась до 41,3 градуса, а уже в субботу в 15:00 (16:00 мск) там же был зафиксирован показатель 41,4 градуса. Все приведенные данные пока носят предварительный характер и могут быть пересмотрены метеослужбой.

Предыдущий абсолютный рекорд жары в Германии составлял 41,2 градуса и был зафиксирован 25 июля 2019 года в Тенисворсте и Дуйсбург-Баэрле (Северный Рейн-Вестфалия). Таким образом, текущая жара побила не только общенациональный максимум, но и июньский рекорд для страны: прежнее достижение для этого месяца — 39,6 градуса — было установлено 30 июня 2019 года в Бернбурге (Саксония-Анхальт).

Парижские морги переполнены из-за аномальной жары

Особого внимания заслуживают и ночные показатели. В Бад-Бергцаберне (Рейнланд-Пфальц) в ночи на четверг и пятницу температура не опускалась ниже 26,2 градуса, что повторяет рекорд самой теплой ночи в истории страны, установленный 25 июля 2019 года на горе Вайнбит в той же федеральной земле.

Аномальный зной уже привел к серьезным транспортным коллапсам. На автомобильных магистралях ситуация также критическая: на многих автобанах введены перекрытия и ограничения скорости из-за теплового расширения бетонного покрытия, приводящего к вспучиванию дорог.