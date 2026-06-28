В ФРГ зафиксировали экстремальную жару

Германская метеослужба (DWD) третий день подряд фиксирует температурные рекорды.

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В воскресенье около 16:00 (17:00 мск) станция DWD в бранденбургском Кошене на немецко-польской границе зарегистрировала значение 41,7 градуса, передает телеканал N-tv со ссылкой на метеорологов.

В пятницу первый максимум в 41,3 градуса был отмечен в Саарбрюккене, а в субботу - 41,5 градуса в Древице (федеральная земля Саксония-Анхальт). Как считает метеоролог Карстен Брандт, это еще не предел. Столбики термометров могут подняться еще выше.

Кроме того, ночь на воскресенье стала самой теплой в Германии за всю историю наблюдений - показатель составил 29,4 градуса и был зафиксирован в коммуне Кубшюц на востоке Саксонии. Тот факт, что в Кубшюце (район Баутцен в Саксонии) выдалась настолько теплая ночь, метеорологи связывают с ее расположением в районе немецкого Среднегорья. Из-за преобладания южных ветров на северных склонах возник легкий эффект фёна - теплого и сухого ветра, дующего с гор в долину.

Уже несколько дней волна экстремальной жары удерживает температуру в Германии у отметки 40 градусов и выше, заставляя жителей страдать от зноя. Подобные экстремальные погодные условия стали наблюдаться в ФРГ чаще из-за климатического кризиса, и в будущем эта тенденция, как ожидается, усилится. В течение воскресенья синоптики прогнозируют сильные грозы с высоким риском штормовой погоды, в первую очередь на востоке, но местами также и на западе страны. На юге локальные, но мощные грозы ожидаются только в горных районах. В понедельник максимальная температура воздуха составит уже от 29 до 32 градусов.

Достаточное количество данных с метеостанций для расчета относительно точного пространственного распределения температуры в Германии появилось только в 1881 году. По этой причине сведения, например, об аномально теплых или холодных месяцах, как правило, привязывают к этой дате.