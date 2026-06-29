Нетаньяху заявил об угрозах Эрдогана уничтожить Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании в правительстве пожаловался на угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении еврейского государства. Об этом сообщает The Times of Israel.
Израильский премьер добавил, что намерен «обратить внимание американских друзей» на высказывания Эрдогана, подчеркнув, что Израиль не игнорирует эти слова.
В мае Эрдоган в речи по случаю Курбан-байрама резко раскритиковал Нетаньяху. Турецкий лидер призвал мусульман всего мира преподать израильскому премьеру урок, поскольку ситуация в секторе Газа омрачает праздник для верующих в Турции и других странах. В ответ в канцелярии Нетаньяху заявили, что Эрдоган — последний, кто может проповедовать мораль Израилю.