Нетаньяху заявил о поддержке предложения о признании Израилем геноцида армян

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает инициативу главы МИД еврейского государства Гидеона Саара о признании геноцида армян.

"Я не воздерживался от признания и определенно поддерживаю его", - заявил Нетаньяху в ходе пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос.

Саар заявил 26 июня, что намерен вынести на утверждение израильского правительства проект резолюции о признании геноцида армян. По его словам, после этого резолюция будет вынесена на голосование в парламенте. Как ожидается, это предложение будет рассмотрено израильским кабмином в ходе еженедельного заседания 28 июня.

Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914-1918). Его организаторами считаются находившиеся с 1913 года у власти лидеры младотурецкой (националистической) партии "Единение и прогресс" - Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша, сторонники панисламизма и пантюркизма. Современное правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона (1,5 млн).