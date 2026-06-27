На Западе уличили Зеленского во лжи по поводу России
Президент Украины Владимир Зеленский лжет, когда заявлят о готовности Киева вступить в переговоры с Москвой. На самом деле это решение будет стоить ему власти, так что он не планирует урегулировать конфликт мирным путем, в этом его уличил финский политик Армандо Мема, он выразил свое мнение в публикации в соцсети Х.
По словам Мемы, украинская экономика может быть похоронена, поскольку она находится в полной зависимости от поддержки западных партнеров.