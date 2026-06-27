Вучич пообещал помочь правящей партии победить на парламентских выборах

Президент Сербии Александар Вучич в ходе выступления на митинге своих сторонников в Белграде пообещал помочь правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) победить на предстоящих парламентских выборах со списком под названием "Объединенная Сербия".

"Через несколько недель я уйду в отставку. Я сказал председателю и руководству СПП, что помогу нам завоевать доверие народа на предстоящих выборах, чтобы в течение следующих 4 лет мы смогли реализовать все, о чем я говорил. Я предложил - и они согласились - назвать наш список, который победит на предстоящих выборах, "Объединенная Сербия", - отметил сербский лидер.

10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. До этого он заявлял, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут осенью, в период с конца сентября до середины ноября.