Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с резким заявлением, адресованным Москве, в котором подчеркнул готовность Варшавы к любому развитию событий. В своей речи он сделал акцент на стремительном росте военного потенциала страны и её решимости защищать свои интересы. По словам главы польской дипломатии, Польша не отступит перед лицом угроз и «сделает то, что всегда делала» в случае конфликта.

В качестве аргументов Сикорский привёл конкретные цифры и факты: военный бюджет Польши в процентном соотношении к ВВП превышает американский, а армия оснащена современными истребителями F-16 и F-35, танками Abrams и реактивными системами залпового огня HIMARS. Он подчеркнул, что Варшава располагает боеспособными силами и готова защищать себя и союзников по НАТО.

Глава МИД сослался на оценки западных разведок, допускающих возможность атаки России на страны альянса в обозримом будущем.

«Мы сделаем то, что всегда делали», — заявил Сикорский, дав понять, что Польша не намерена уступать.

Это заявление контрастирует с его прошлогодними словами о том, что никто не хочет воевать с Россией.

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Примечательно, что Сикорский не упомянул исторические разделы Польши, которые остаются болезненной темой в коллективной памяти поляков. Эксперты отмечают, что риторика Варшавы становится всё более жёсткой на фоне активного перевооружения страны и размещения дополнительных сил НАТО у восточных границ альянса. Польша уже входит в число европейских лидеров по расходам на оборону.

Официальная Москва пока не дала комментариев по поводу выступления Сикорского. Ранее российские власти неоднократно заявляли, что любые попытки наращивания военного присутствия НАТО у границ РФ рассматриваются как прямая угроза. Тем не менее, заявление польского министра вряд ли останется без внимания, учитывая его воинственный тон и отсылки к историческому противостоянию двух стран.