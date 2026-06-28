В Турции женщина случайно выбросила килограмм золота

Это произошло в провинции Бурса.

Супруг местной жительницы Седаир Курназ сообщил порталу TR Haber, что золото он копил годами и планировал потратить на покупку дома. В материале говорится, что во время уборки женщина приняла пакет с драгоценным металлом за мусор и выбросила. Семья обратилась в полицию. Сейчас в районе проживания идут активные поиски.

Уточняется, что стоимость накопленного оценивается в 6 млн 130 тыс. турецких лиц (133 тыс. долларов).