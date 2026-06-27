Трамп допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции допустил «пересмотр договоренностей» по Украине, достигнутых в Анкоридже. Об этом сообщает Axios со ссылкой на анонимных чиновников, присутствовавших на встрече.

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Источники заявили, что Трамп якобы говорил на саммите о необходимости усилить давление на Москву. При этом другие участники саммита заявили, что не верят, что Трамп способен предпринять конкретные шаги против России.

Президенты России и США встретились в Анкоридже прошлым летом и общались почти три часа. Главной темой стало урегулирование ситуации на Украине.

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На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что договоренностей по Украине тогда достигнуто не было. С этим утверждением не согласился глава МИД России Сергей Лавров.