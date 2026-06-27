Трамп допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции поднял вопрос о возможном пересмотре анкориджских договоренностей по Украине. Об этом со ссылкой на двух чиновников, присутствовавших на встрече, сообщает Axios.

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По данным издания, перед беседой с лидерами стран G7 Трамп провел отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Затем он затронул тему усиления давления на Россию, однако, как утверждают источники, остальные участники саммита скептически восприняли его заявления.

Axios пишет, что союзники США сомневаются в готовности американского лидера предпринять реальные шаги против Москвы. При этом издание утверждает, что ранее в рамках анкориджских договоренностей Вашингтон был готов признать российский контроль над Донбассом в случае мирного урегулирования, однако теперь Трамп якобы допускает пересмотр этой позиции.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече в Анкоридже никаких соглашений по Украине достигнуто не было. Он также подтвердил намерение Вашингтона продолжать активную работу по украинскому направлению и занять конструктивную позицию в урегулировании конфликта, передает издание.

Лавров прокомментировал слова Рубио о несогласии в Анкоридже

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что США нельзя считать абсолютно нейтральной стороной в украинском конфликте.