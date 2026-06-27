Экс-премьер Британии Мейджор: у Бернэма нет нужного международного опыта

Кандидат на посты лидера правящей Лейбористской партии Великобритании и премьер-министра страны Энди Бернэм не обладает необходимым международным опытом. Об этом заявил в интервью газете The Independent бывший глава британского правительства (1990-1997) Джон Мейджор.

"Господин Бернэм был успешен в качестве мэра Манчестера, но решать вопросы с автобусами - это не то же самое, что решать дела в правительстве, не говоря уже про взаимодействие с [председателем КНР] Си [Цзиньпином], [президентом России Владимиром] Путиным, [президентом США Дональдом] Трампом, [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном, [канцлером ФРГ Фридрихом] Мерцем. Это другой тип проблем в сравнении с автобусами в Манчестере", - сказал он.

Консерватор Мейджор также выразил озабоченность в связи с тем, что Бернэм может занять пост премьера без проведения внутрипартийных выборов из-за отсутствия других кандидатов. Кроме того, он заявил, что бывший мэр графства Большой Манчестер может придерживаться более левой, чем действующий премьер-министр Кир Стармер, экономической политики, итогом которой станет рост налогообложения.

22 июня Стармер сообщил о намерении покинуть посты лидера лейбористов и премьера Великобритании. 9 июля, согласно установленным им правилам, начнется официальное выдвижение кандидатов на должность лидера партии, которое продлится до 17 июля. Победитель, который автоматически возглавит правительство, должен занять пост до возвращения парламентариев с летних каникул, то есть до 1 сентября.

О желании участвовать в гонке заявил лишь Бернэм, который 18 июня был избран в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента. Если ни один другой депутат от Лейбористской партии не последует его примеру, то Бернэм станет премьером уже 20 июля.

Политический кризис разгорелся в Соединенном Королевстве после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тысячи меньше своих представителей, чем у них было ранее.