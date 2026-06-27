В Лондоне из-за жары отменили конференцию, посвященную жаре

Из-за необычно высокой температуры в Лондоне отменили конференцию, посвященную борьбе с экстремальной жарой. Эксперты заявили, что это «одновременно курьезный и тревожный инцидент» нынешнего июня, сообщает Reuters.

В Лондоне проходит «неделя климатических действий». В ее рамках в Лондонской школе экономики (LSE) 24 июня должна была состояться конференция «Extreme Heat: Improving governance and strengthening action around the world» («Экстремальная жара: совершенствование управления и усиление мер реагирования во всем мире»).

Однако выяснилось, что в историческом корпусе вуза нет современной системы кондиционирования. Зданию сто лет, там работают только вентиляторы, практикуется естественное проветривание.

Организаторы из Красного Креста и других ведомств решили не рисковать здоровьем участников, среди которых были пожилые эксперты и гости из разных стран.

Эксперт организации Practical Action Крис Андерсон заявил, что отмена «стала суровым напоминанием о том, что опасность потепления планеты коснется каждого».

«Настоящая ирония в том, что мероприятие, призванное помочь уязвимым людям адаптироваться к сильной жаре в богатой стране с умеренным климатом, пришлось отменить», — сказал Андерсон.

В эти дни Метеорологическая служба Британии постоянно фиксирует новые рекорды жары: накануне на востоке Англии было 36,9 градуса по Цельсию.