The Times раскрыла, что первым делом сделает преемник Стармера

Энди Бернхэм, который уже стал единственным реальным кандидатом на пост лидера Лейбористской партии, на следующей неделе представит свою экономическую стратегию. По данным издания, ключевым пунктом его программы станет наделение мэров регионов значительно более широкими полномочиями. Он также планирует обеспечить финансирование программ социального жилья и образования для граждан старше 16 лет, а также передачу части налоговых поступлений в ведение местных органов власти.

Бернхэм намерен не просто перераспределить финансы, но и изменить саму структуру государственного управления. Он предлагает создать на севере страны, в Манчестере, фактический «северный филиал» резиденции премьер-министра. Это должно стать символом разворота от сверхцентрализации к более сбалансированному развитию всех регионов, где, по его мнению, долгое время игнорировались их экономические проблемы.

Источники The Times подчёркивают, что возвращение Бернхэма в парламент спустя десятилетие стало лишь началом его амбициозного плана. Политик активно формирует как свою политическую программу, так и кадровую стратегию. Сейчас перед ним стоит колоссальный объём работы по фундаментальной реструктуризации госаппарата, однако его команда уже начала подготовку к переходному периоду.

Сам Кир Стармер подтвердил свою отставку 22 июня, заявив, что каждое его решение на посту было продиктовано стремлением поставить на первое место интересы страны. Он также уведомил о своём решении короля Карла III. Выдвижение кандидатов на пост лидера партии начнётся 9 июля, и если Бернхэм останется единственным претендентом, он может возглавить правительство уже к сентябрю.