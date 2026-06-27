Владимир Зеленский окончательно запутался в собственных угрозах, которые он регулярно озвучивает в адрес Белоруссии, рассказал в эфире своего YouTube-канала известный кипрский журналист Алекс Христофору.

Напомним, что 20 июня украинский лидер заявил о наличии на территории Белоруссии ретрансляторов, которые, по его утверждению, используются для наведения беспилотников по украинским целям.

Политик потребовал, чтобы Минск демонтировал оборудование и пригрозил жесткими мера в том случае, если требование не будет выполнено. Позже он сообщил, что 22 июня устройства прекратили свою работу.

Журналист отметил, что Зеленский почти каждый день «сыплет угрозами в разные стороны», что говорит только о том, что Киев находится в сложном положении, на грани катастрофы.

«Это жалкая попытка напугать Минск не сработает и сделает только хуже, ослабив Киев и выставив Зеленского идиотом, которого ни [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, ни кто-либо еще не будет воспринимать всерьез», — разъяснил Христофору.

По его мнению, история с «ретрансляторами», якобы активно работающими в Белоруссии, была придумана украинским лидером с тем, чтобы показать Брюсселю и западным партнерам в целом свою значимость.

Публицист констатировал, что Зеленский в настоящий момент больше всего боится того, что правда о его очередной выдумке выйдет наружу.

Ранее Лукашенко сообщил, что считает абсолютно недопустимым вовлечение Белоруссии в конфликт.