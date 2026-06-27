Немцы вышли на протест в Берлине

Около трёх тысяч человек приняли участие в демонстрации в Берлине, выступив против планов властей Германии по сокращению социальных расходов и ослаблению трудовых гарантий. Акция прошла под лозунгом «Хватит!» и была организована при участии профсоюзов, общественных, благотворительных и экологических объединений, а также религиозных общин и других инициатив гражданского общества, говорится в сообщении Немецкого объединения профсоюзов (DGB).

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Как отмечается в релизе DGB, участники выступили против сокращения социальных программ, указывая, что подобная политика фактически перекладывает основную нагрузку на работников, безработных, семьи и граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

В ходе акции протестующие также призвали увеличить государственные вложения в ключевые сферы — здравоохранение, систему ухода, образование, жилищное строительство и общественные услуги.

Организаторы заявили, что текущий курс правительства усиливает социальное неравенство и способствует расколу в обществе. По их мнению, сокращение социальных расходов подрывает доверие граждан к государственным институтам и демократической системе, что в перспективе может привести к росту поддержки политических сил, выступающих против демократических ценностей.

В заявлении DGB отдельно подчёркивается: