Планы Еврокомиссии прекратить автоматически предоставлять временную защиту годным к военной службе украинцам являются ошибкой.

Об этом заявил депутат бундестага от немецкой партии «Зеленых» Антон Гофрайтер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Я считаю решение Европейской комиссии ошибочным. <...> Я поддерживаю право на отказ от военной службы по убеждениям», — заявил он.

Гофрайтер также подчеркнул, что никого не нужно принуждать брать в руки оружие, если это противоречит его совести.

В начале июня главы МВД стран-членов ЕС обсудили возможность отмены временной защиты для украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые подлежат призыву на фронт.

Euractiv писал, что Евросоюз изучает возможность исключить украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты. А издание Der Spiegel сообщало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет ограничить прием беженцев с территории Украины.

Украинские СМИ писали, что 26 июня Еврокомиссия опубликовала свое предложение о продлении Директивы о временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Однако исключение составят те, кто уклоняется от службы в украинской армии. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер отметил, что Киев сам просил ЕС лишить украинских мужчин возраста от 23 до 60 лет права на временную защиту.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти призвал членов Совета Европы «преждевременно» не сворачивать меры временной защиты и поддержки уехавших из страны украинцев.