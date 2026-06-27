Европейская страна отказалась помогать Киеву деньгами

Словакия не видит причин для выделения финансов на военную помощь Украине. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Фицо выступил в эфире программы «Субботние диалоги». Он откровенно заявил, что денежная помощь Киеву ведет только к продлению конфликта.

«У Словакии… нет причин присоединяться к каким угодно военным кредитам для Украины», — сказал политик.

Фицо: украинский конфликт не имеет военного решения

Фицо отметил, что не допустит присоединения Братиславы к новой военной помощи Киеву. Эту тему он пообещал обсудить со словацкой делегацией, которая поедет на июльский саммит НАТО. Делегацию возглавит президент республики Петер Пеллегрини.

На этой неделе Фицо заявил, что Словакия не будет участвовать в новом пакете натовской помощи Киеву (70 миллиардов евро).