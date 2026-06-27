Заявление госсекретаря США Марко Рубио о беспристрастности Вашингтона в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева осложнило переговорный процесс с Россией.

Об этом Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«Рубио совершил резкий поворот: от поддержки идеи администрации США о переговорном процессе, начавшемся в январе 2025 года, к прямому заявлению в начале этого месяца о том, что мы "выбрали сторону", и это сторона Украины. Тем самым он разрушил все, что произошло в Анкоридже, или любые другие переговоры, которые мы проводили», — написал он.

Дэвис отметил, что США может пожалеть о своем решении.

Ранее Дэниел Дэвис заявил, что украинский конфликт будет продолжаться, пока Киев и Запад не примут условия России. По его словам, согласие украинского лидера Владимира Зеленского на заморозку конфликта по линии соприкосновения не приведет к полному прекращению боевых действий.