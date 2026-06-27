Press TV: канал связи Ирана и США по Ормузу носит политический характер

Канал связи между Ираном и США в Ормузском проливе носит исключительно политический характер и не предусматривает координацию судоходства. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник в сфере безопасности.

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По данным собеседника телеканала, созданная линия связи не является прямым каналом взаимодействия между вооружёнными силами двух стран. При этом её существование не означает, что Тегеран будет согласовывать с Вашингтоном проход судов через Ормузский пролив.

«Установление канала связи не означает координации прохода судов с США», — отметил источник.

Он добавил, что любое движение через пролив должно осуществляться по маршрутам, определённым Ираном.

Ранее британское Управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило о повреждении танкера в результате обстрела в Ормузском проливе.

Кроме того, Совместный морской информационный центр (JMIC) повысил уровень угрозы безопасности для торговых судов, следующих через Ормузский пролив.