Политолог рассказал о подковерных играх в Евросоюзе

В ЕС началась борьба Британии, Германии и Франции за лидерство. Об этом рассказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин, пишет NEWS.ru.

Политолог отметил, что США перестали интересоваться Европой и заняты иранским вопросом. Поэтому в ЕС развернулась жесткая геополитическая борьба между странами-лидерами.

«Внутри ЕС не только пошли инициативы о создании своего НАТО, своей собственной системы безопасности, но и в первую очередь кто будет главным лидером этого альянса. Великобритания, Германия и Франция начинают между собой конкурировать», — сказал Самонкин.

По его словам, в ЕС и Британии уверены, что «теневым кардиналом» станет страна, где наиболее развита русофобия. Поэтому Лондон, Берлин и Париж ведут «русофобскую игру» и демонстрируют всему миру, что якобы готовятся к глобальному конфликту в 2030 году.