В больницах Венесуэлы не хватает антибиотиков и жизненно важных медикаментов

В больницах Венесуэлы не хватает жизненно важных медикаментов, в том числе антибиотиков, анестетиков и физраствора — CNN.

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Пострадавших при землетрясении лечат в коридорах, а медицинские работники вынуждены импровизировать, поскольку у них нет доступа к необходимым ресурсам.

«У нас нет возможности оказать помощь, — заявил доктор Хуниадес Урбина-Медина, экс-президент Национальной медицинской академии Венесуэлы. — У нас нет медицинских газов, анальгетиков, анестетиков или антибиотиков».

Врач рассказал, что Венесуэла годами испытывает нехватку всего: от больничных коек и обезболивающих до одноразовых халатов и бумажных салфеток, иногда пациентов просят покупать необходимые принадлежности самостоятельно перед операцией.

«Система здравоохранения Венесуэлы пришла в упадок», — заявил Урбина-Медина.

При этом мобилизация помощи представляет собой сложную задачу, учитывая состояние инфраструктуры в Венесуэле, заявили в Международном комитете спасения.

Из-за повреждения главного аэропорта страны трудно обеспечить доставку необходимых грузов в достаточном объеме.

Кроме того, по меньшей мере две больницы — одна в Каракасе и одна в Ла-Гуайре — обрушились в результате землетрясений. Здания медучреждений были старыми и плохо содержались.