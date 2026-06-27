В больницах Венесуэлы не хватает антибиотиков и жизненно важных медикаментов
В больницах Венесуэлы не хватает жизненно важных медикаментов, в том числе антибиотиков, анестетиков и физраствора — CNN.
Пострадавших при землетрясении лечат в коридорах, а медицинские работники вынуждены импровизировать, поскольку у них нет доступа к необходимым ресурсам.
«У нас нет возможности оказать помощь, — заявил доктор Хуниадес Урбина-Медина, экс-президент Национальной медицинской академии Венесуэлы. — У нас нет медицинских газов, анальгетиков, анестетиков или антибиотиков».
Врач рассказал, что Венесуэла годами испытывает нехватку всего: от больничных коек и обезболивающих до одноразовых халатов и бумажных салфеток, иногда пациентов просят покупать необходимые принадлежности самостоятельно перед операцией.
«Система здравоохранения Венесуэлы пришла в упадок», — заявил Урбина-Медина.
При этом мобилизация помощи представляет собой сложную задачу, учитывая состояние инфраструктуры в Венесуэле, заявили в Международном комитете спасения.
Из-за повреждения главного аэропорта страны трудно обеспечить доставку необходимых грузов в достаточном объеме.
Кроме того, по меньшей мере две больницы — одна в Каракасе и одна в Ла-Гуайре — обрушились в результате землетрясений. Здания медучреждений были старыми и плохо содержались.