Иран сделал жесткое предупреждение США
Тегеран жестко, решительно ответит на каждое нарушение со стороны Соединенных Штатов каждого пункта рамочного соглашения, заявил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи. Об этом пишет РИА Новости.
Конфликт между США и Исламской Республикой начался 28 февраля 2026 года. Боевые действия продолжались 7 недель, после чего стороны сели за стол переговоров.
На протяжении 2 месяцев стороны при помощи посредников обсуждали детали мирного сделки и в итоге заключили рамочное соглашение, получившее название «Исламабдский меморандум».
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Документ предусматривает завершение боевых действий на всех фронтах. Вместе с тем, США постоянно наносят удары по Ирану, КСИР атакует суда и базы противника, Израиль проводит операцию в Ливане, отметили журналисты.
Советник разъяснил, что поддерживая действия своих марионеточных сил в регионе, США нарушили первый пункт меморандума о взаимопонимании. Кроме того, действия американских ВС в Ормузе нарушили 5 пункт.
«Иран жестко и решительно ответит на нарушение со стороны США каждого из пунктов меморандума», — подчеркнул Резаи.
В МИД Ирана ранее сообщили, что жестокие атаки, нацеленные на береговые наблюдательные сооружения республики, представляют собой явное нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН, а также прямое нарушение пункта первого меморандума о прекращении войны.