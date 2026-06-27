Запад эскалацией в конфликте на Украине сводит на нет все шансы на его дипломатическое урегулирование.

Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт РИА Новости.

«Сейчас наблюдается очень опасная эскалацию со стороны Запада, стран НАТО и теперь уже главы Белого дома Дональда Трампа», – подчеркнул он.

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По мнению Джонсона, это влияет на прогресс, достигнутый в Анкоридже между США и Россией.

«Надежды, которые были связаны с этим событием, фактически разбиты», – резюмировал бывший аналитик ЦРУ.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании украинского конфликта и теперь поддерживают Киев.