Названы причины визита Павла Дурова в Грузию

Пользователи соцсетей заметили на побережье в Батуми основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Позже выяснилось, что бизнесмен посетил Грузию с тем, чтобы познакомится с инвестиционным потенциалом местного IT-сектора, пишет «Газета.Ru».

Журналисты заметили, что информация о приезде Дурова быстро разошлась в региональных медиа и соцсетях, вызвав заметный интерес к деталям визита предпринимателя в Аджарию.

В грузинских медиа рассказали, в частности, что предприниматель активно путешествует, изучает, исследует локальные цифровые рынки и модели использования Telegram.

Многие авторы каналов использовали фотографии Дурова для рекламы своих площадок, товаров.

По данным портала, официальные комментарии появились только через несколько дней после приезда бизнесмена в республику.

«Я принимаю Павла Дурова и знакомлю его с инвестиционным потенциалом IT-сектора Грузии», — рассказал депутат правящей партии «Грузинская мечта» Вако Турнава.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе подчеркнул, что власти республики приветствуют приезд успешных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что конкуренция за привлечение IT-гигантов между Грузией, Арменией и Казахстаном в 2026 году значительно усилилась, что вынудило Тбилиси ввести специальные налоговые режимы для статусных IT-резидентов.

Кроме того, Батуми, в котором первоначально заметили Дурова, в последние годы активно позиционируется как один из новых технологических и инвестиционных центров региона.

Город совмещает функции курорта на Черном море и площадки для международных проектов в сфере IT и недвижимости.