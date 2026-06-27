Странам Европейского союза (ЕС) следует усилить давление на Россию и продолжать оказывать помощь Украине. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в беседе с Bloomberg.

«Сейчас настало время проявить стратегическое терпение, оказать больше давления на Россию, чтобы быть готовым к любым ответным действиям с ее стороны», — отметил он.

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Политик также призвал Европу наращивать военную и финансовую помощь Украине.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов заявил, что все больше стран осознают, что односторонние санкции Запада, вводимые против России, неприемлемы. Он объяснил, что Россия заявляет о неприемлемости односторонних санкций на таких площадках, как БРИКС, ШОС и ООН.