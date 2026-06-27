Итальянский сенатор потребовал сажать в тюрьму за сотрудничество с Россией

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратила внимание на пост итальянского сенатора Карло Календы, который потребовал сажать в тюрьму соотечественников за сотрудничество с Россией. В своем Telegram-канале она опубликовала его сообщение.

Календа предлагает тех, кто помогают RT.Doc проводить фестивали документального кино, судить по статье «Посягательство на целостность государства» и сажать на 12 лет. В ответ на его слова Симоньян задается вопросом: «А за просмотры сколько лет?».

Ранее главред пообещала поднять зарплаты журналистам Ольге Кирий и Игорю Мальцеву, попавшим под санкции ЕС.