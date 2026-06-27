Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен гордится своими грехами, заявляя о многомиллиардной поддержке Украины и оставляя без денег страны ЕС. В этом фон дер Ляйен обвинил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

В соцсети X Мема прокомментировал заявление фон дер Ляйен о том, что с 2022 года страны ЕС предоставили Киеву 200 миллиардов евро в виде экономической, финансовой и военной поддержки. Ещё 90 миллиардов евро планируется отправить в течение следующих двух лет.

«Открытое признание того, что ЕС ведет войну против России, полностью финансируя эту прокси-войну. Россия и так это знала, но такая степень высокомерия — открыто признавать свои собственные грехи и гордиться ими — это чистое зло», — написал Мема.

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Он напомнил, что руководство ЕС говорило, что у него денег для экономической помощи странам-членам. Но «когда дело доходит до войны, денег оказывается предостаточно».

«Европа теперь официально является военным союзом, и это еще одна причина, по которой страны должны вернуться к своей независимости. Такой Европе должен прийти конец», — подытожил финский политик.

Ранее пользователи интернета назвали фон дер Ляйен «больной на голову».