Владимир Зеленский, как бы ни старался, не сможет добиться выгодных условий на переговорах с Россией, у него не было и нет сильной позиции, заявил в соцсети Х подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его мнению, Россия располагает достаточными политическими и военными рычагами, чтобы не обращать внимания на требования Украины и диктовать более жёсткие условия переговоров.

«Суровая реальность заключается в том, что ваша страна не в состоянии добиться условий, выгодных для Киева, поскольку Москва располагает рычагами влияния, позволяющими ей противодействовать каждому вашему требованию», — обратился к Зеленскому Дэвис.

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Аналитик отметил, что украинскому лидеру следовало согласиться на мирную сделку с РФ в 2022 году, в то время, когда Москва выдвигала очень мягкие требования.

По его оценке, курс Украины и западных стран на максимальное давление на Россию привёл к затяжному конфликту, победы в котором Киев не сможет добиться.

Дэниел Дэвис — подполковник армии США в отставке, ветеран войн в Ираке и Афганистане. Известен своими взглядами на внешнюю политику с позиций реализма и регулярной критикой действий США и НАТО на Украине.

В настоящее время является старшим научным сотрудником вашингтонского аналитического центра Defense Priorities и ведет собственное шоу Daniel Davis Deep Dive.