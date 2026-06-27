Пользователей социальной сети X возмутило заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского, в котором он призвал Россию к мирным переговорам и вывести войска из Украины.

Так, по мнение одного из них, единственная причина, по которой просроченный президент хочет мира, заключается в том, что у него больше нет ни армии, ни техники, чтобы сдержать ВС РФ, поэтому теперь он и призывает к миру, передаёт РИА Новости.

С ним солидарен другой юзер, который убеждён, что Украина не сможет победить Россию, которая всё равно освободит свои территории.

«Ты избегал мира четыре года, чтобы заработать кучу денег. Сколько теперь у тебя особняков и яхт?! Гори в аду!!!», – резюмировали участники дискуссии.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, заявил, что Зеленский не сможет заполучить для Украины выгодные условия мирного договора с Россией.