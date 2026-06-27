Польский экс-премьер Матеуш Моравецкий призвал мэра Львова Андрея Садового извиниться за ранее сказанные слова в адрес оппозиционера Ярослава Качиньского.

«Мэр Львова угрожает подать в суд на Ярослава Качиньского? <...> Это позор. Это скандал... Без польской помощи Львов сегодня мог бы выглядеть совсем по-другому», — подчеркнул он в соцсетях.

До этого председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский на конференции в Гданьске назвал Садового «явным сторонником Бандеры». В ответ на это глава украинского города пообещал подать в суд на оппозиционера из Польши из-за якобы безосновательных обвинений.

В офисе Зеленского допустили дальнейшее ухудшение отношений между Украиной и Польшей

Данный эпизод стал ещё одним проявлением напряжённости в украинско-польских отношениях за последнее время.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА*. Зеленский вернул орден по почте.

После этого от польских госнаград отказались в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар, а также экс-президент Украины Леонид Кучма.

Зеленский обвинил Навроцкого в том, что он якобы пытается заработать политические очки на скандале вокруг прославления УПА Киевом.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, в свою очередь, заявил, что Киев должен вернуть военную технику вместо орденов.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).