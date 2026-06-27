Атомный реактор во Франции остановили из-за перегрева реки

АЭС «Гольфеш» под Тулузой во Франции потеряла второй энергоблок. Речная вода, используемая для охлаждения, слишком нагрелась. Подробности сообщает Technology Review.

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Первый блок уже был остановлен на плановое техобслуживание. В результате в момент пикового спроса доступная мощность резко упала. Рекордные температуры создают двойную нагрузку: потребление растет, а эффективность выработки и передачи электричества снижается.

В Европе кондиционерами оборудовано лишь около 20% жилья против почти 90 в США. В Великобритании этот показатель составляет около 5%, в Германии — примерно 3. Энергокомпаниям, возможно, придется закупать больше электричества у соседей.

Это закономерно приведет к росту цен. Проблема усугубляется тем, что традиционно пик спроса в Европе приходится на зиму из-за электроотопления, поэтому плановые ремонты до сих пор назначают на весну и лето.