Трамп потребовал сурово наказать своего экс-советник Болтона

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение бывшего советника по национальной безопасности признать вину. Джон Болтон хранил дневниковые записи за год работы в Белом доме. Подробности сообщает NBC News.

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Трамп назвал Болтона крайне недалеким, неуравновешенным и некомпетентным человеком, который жаждал сеять смуту и разжигать войны. Защита настаивала, что экс-чиновник ведет личные дневники уже 45 лет и записи не носили секретный характер.

В августе 2025 года ФБР провела обыск в доме Болтона, после чего ему были предъявлены обвинения. Вынесение приговора назначено на 28 октября.

Признание вины по этой статье предусматривает до пяти лет тюремного заключения. После ухода из Белого дома Болтон опубликовал книгу с резкой критикой Трампа.