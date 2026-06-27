Европейцы пытаются спастись от жары, но даже кондиционеры не панацея

В Европе жарят яичницу на подоконниках, спят в наполненных водой ваннах и в давках сметают кондиционеры. Кадры из магазинов бытовой техники уже разошлись по китайским соцсетям, где пользователи шутят, что, в отличие от Европы, кондиционеры в КНР есть даже на свинофермах.

А один из пользователей Reddit и вовсе превратил собственный электромобиль в домашний кондиционер. Но нынешняя волна жары все меньше напоминает интернет-мем.

Париж на этой неделе пережил рекордную для июня жару — почти 41 градус. В некоторых регионах Европы температура оказалась на 15-18 градусов выше сезонной нормы. Во многих городах воздух и после захода солнца не остывает ниже 20 градусов.

Что сейчас происходит в Париже, рассказывает жительница французской столицы Александра Шеляхина:

Александра Шеляхина, жительница Парижа: «Всем кажется, что французы сильно преувеличивают по поводу жары, но это не так. Все переносят ее очень плохо — в большинстве своем кондиционеров нет, особенно в столице, потому что это запрещено. Мы не можем выводить внешнюю часть кондиционеров на фасады домов, поскольку это испортит визуальную составляющую Парижа. Плюс это стоит очень дорого.

Поскольку дома нет кондиционера, ночи я провожу под вентилятором, в душе. Просыпаюсь несколько раз, принимаю холодный душ, иначе совсем плохо. Все спят около четырех-шести часов. Некоторые компании даже предложили возможность привезти детей в офис и наняли нянь. Ситуация довольно критичная. Во многих магазинах ажиотаж. В некоторых магазинах стояли нереальные очереди за вентиляторами, поскольку это более доступно».

В Париже водитель автобуса потерял сознание за рулем и устроил аварию, а на время жары в городе даже запретили распивать алкоголь на улицах, чтобы снизить риски для здоровья во время жары.

С похожими проблемами столкнулась и Вена. О том, как эти дни переживает австрийская столица, рассказывает житель города Глеб:

«Вена стала в этом году Анталией: 37 градусов, влажно, душно. Я живу в относительно новом комплексе — 2007 года постройки, и у нас кондиционеры под запретом, комплекс охраняется как архитектурный объект, фасад нельзя не трогать. Запрет распространяется и на новые, и на старые здания, и на общежития — там особенно строго. Я человек сознательный: вентилятор, мокрое полотенце на шее, шторы до обеда задернуты. У нас не найти здание, которое было бы оборудовано кондиционерами легально. Бизнес в городе тоже сознательный: лишний раз ни в кафе, ни в спортзале кондиционер не включает. Спасаемся как можем: ныряем в Дунай, вода теплая, народу — тьма. Может, лето я не переживу, но зато планете сделаю доброе дело».

По оценке экспертов, кондиционеры сегодня есть лишь примерно в каждом пятом европейском доме. В Италии и Испании ими оборудовано около половины жилья, во Франции — примерно четверть, а в Германии и Великобритании — всего около 6-7% домов и квартир. На этом фоне французская сеть Carrefour всего за один день продала более 30 тысяч вентиляторов и кондиционеров — примерно в тысячу раз больше обычного.

Но одними кондиционерами ситуацию не решить, считают эксперты. Комментирует архитектор-градостроитель Илья Заливухин:

Илья Заливухин, архитектор-градостроитель: «Городпроектировались под другой климат, а сейчас наблюдается потепление. Подготовить инфраструктуру города, поменять город под изменяющийся климат достаточно сложно. Требуются большие вложения, требуется время. Кондиционеры требуют огромного количества электроэнергии и плохо влияют на облик зданий. Они должны сразу устанавливаться. В современных зданиях должно быть центральное кондиционирование. Одной массовой установкой кондиционеров дело не спасти. Нужно подходить в целом с планированием водно-зеленого городского каркаса. А если просто решать проблему установкой кондиционеров, никакие системы не выдержат — придется огромное количество средств тратить на то, чтобы создавать новые мощности и подключать системы охлаждения».

В Париже уже обсуждают, как упростить установку кондиционеров в старом жилом фонде — например, разрешить размещать оборудование на крышах. Однако исследования показывают: массовое использование кондиционеров может дополнительно повышать температуру на улицах еще на 2-4 градуса. В Испании поэтому даже ограничили уровень охлаждения в общественных зданиях — кондиционеры там нельзя выставлять ниже 27 градусов.

Вдобавок чем больше Европа пытается охладиться, тем сильнее испытывает на прочность собственную энергетику. Во Франции несколько атомных реакторов работают на пониженной мощности из-за слишком теплой речной воды, а на большей части Европы из-за антициклона снизилась выработка ветровой энергии. В Великобритании оператор энергосистемы предупредил о возможном дефиците мощности, а на этой неделе во французской Бретани почти 70 тысяч домов остались без света — не выдержали трансформаторы.