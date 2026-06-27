Некоторые депутаты Европарламента (ЕП) выступают за поиск компромисса с Россией. Об этом РИА Новости рассказал евродепутат Фернан Картайзер.

«В Европейском парламенте, например, много депутатов-христиан, которые говорят мне: моя религия велит искать компромиссы, искать диалог, я не хочу войны с Россией», — поделился он.

При этом Картайзер отметил, что политики, придерживающиеся таких взглядов, пока остаются в меньшинстве, но их постепенно становится больше. По его словам, если министры европейских стран изменят свою позицию относительно диалога с Россией, то эти депутаты открыто поддержат нормализацию отношений между Евросоюзом (ЕС) и Москвой.